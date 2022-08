"Psg, Skriniar è sullo sfondo: deciderà Al-Khelaifi"

Invece i colloqui si sono raffreddati da ormai oltre un mese e la differenza tra domanda e offerta, con i nerazzurri fermi a 70 milioni e il Psg irremovibile sui 50 più bonus non sembra poter essere colmata nelle ultime settimane di trattative, complice il fatto che l’Inter non abbasserà di certo le proprie richieste alla luce anche delle “picconate” pubbliche di Simone Inzaghi , che non vuole sentir parlare della possibile cessione di Skriniar.

"Psg, non tramonta l'idea Skriniar"

Se l’Inter non scenderà dalle proprie richieste, tuttavia, la domanda e al contempo il timore tanto dell’allenatore quanto dei tifosi nerazzurri è legato a cosa potrebbe succedere qualora il Psg si presentasse con una proposta migliorativa sul finire di agosto, scenario che la stampa francese ritiene quantomeno possibile. Ad affrontare la questione è infatti 'L’Equipe', secondo la quale i negoziati tra Inter e Psg potrebbero sbloccarsi da un momento all’altro per volontà del presidente Nasser Al-Khelaifi.

"La nuova triade di mercato del Psg"

Dopo l’addio di Leonardo al club parigino ha assunto un ruolo ancora più operativo nelle operazioni di mercato, condotte a tre teste insieme al consulente Luis Campos e ad Antero Henrique, che non ha ruoli ufficiali, ma ricopre di fatto l’incarico di direttore sportivo. Il ruolo di Al-Khelaifi è quello di mediatore, incaricato di sbloccare le trattative più difficili: è successo così quando la società ha abbandonato la pista Lewandowski e per l’accelerazione con il Lipsia per Nordi Mukiele. E potrebbe risuccedere in extremis per Skriniar, che resta un obiettivo per lo stesso Campos e per il tecnico Galtier.