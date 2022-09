“Manchester City, Chelsea e Tottenham fiutano l'affare Skriniar”

Il Manchester City , il Chelsea e il Tottenham si aggiungono al Paris Saint Germain nella corsa a Milan Skriniar , difensore centrale 27enne dell' Inter che ha il contratto in scadenza e che potrebbe diventare, l'estate prossima, uno dei free agent più ricercati. Lo scrive il Sun. Skriniar gioca in nerazzurro dal 2017 dopo essere arrivato dalla Sampdoria. Con l'Inter ha vinto lo scudetto 2020-2021.

“City, priorità al centrocampo, ma Skriniar stuzzica”

La priorità del Manchester City, per il 2023, è rinforzare il centrocampo, ma Skriniar resta un bersaglio secondo il Sun. Pepe Guardiola ha recentemente dichiarato come i suoi difensori centrali abbiano dovuto lottare per essere in forma, mentre Nathan Ake ha quasi lasciato il club in estate. È arrivato alla fine del mercato Manuel Akanji, ma l'intenzione è di acquistare un altro centrale.