"Psg, ottimismo per Skriniar: a gennaio possibile offerta al ribasso all'Inter"

L’ Inter ha resistito in estate alla tentazione di cedere i propri top players , accontentandosi di dare ossigeno ai conti societari attraverso la cessione a peso d’oro del giovane Cesare Casadei al Chelsea, per 20 milioni, e ad alleggerire il monte ingaggi con le rescissioni di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Basterà per scongiurare eventuali ritorni di fiamma a gennaio delle big d’Europa per i gioielli nerazzurri?

La lunga sosta del campionato per i Mondiali e lo stesso andamento del torneo in Qatar potrebbero dare alla sessione invernale di trattative orientamenti al momento non immaginabili, ma non è un mistero che i due giocatori dell’Inter più ambiti dalle grandi d’Europa siano Denzel Dumfries e Milan Skriniar . A preoccupare è in particolare la situazione dello slovacco, il cui contratto con i nerazzurri scadrà il prossimo 30 giugno .

Inter e il nodo Skriniar: il rinnovo tarda e il mercato bussa

Il tempo per impostare una trattativa per il rinnovo è ormai pochissimo e la crisi di risultati della squadra, che va di pari passo con la flessione nel rendimento di diversi giocatori, Skriniar compreso, non aiuta a cercare di affrontare la situazione. Così, dopo aver rinunciato ai 50 milioni proposti a luglio dal Psg per il proprio baluardo difensivo, l’Inter rischia di vedersi recapitare già a gennaio una proposta inferiore di oltre il 50%.

"Ottimismo Psg: per Skriniar potrebbero bastare 20 milioni"

Secondo 'Le Parisien', infatti, i campioni di Francia, il cui allenatore Christophe Galtier non fa mistero quasi ogni giorno di ribadire come il mancato arrivo di Skriniar sia un rimpianto a livello tecnico, ma non su quello economico per le elevate richieste dei nerazzurri, hanno ancora l’ex doriano al primo posto della propria lista di difensori e proprio alla luce dell’accordo in scadenza con l’Inter il Psg potrebbe limitarsi a gennaio a offrire una cifra vicina ai 20 milioni. Per l’Inter sarebbe un bagno di sangue rispetto alla proposta estiva, ma a conti fatti un vantaggio se per quel periodo Skriniar non avrà ancora rinnovato il proprio contratto. Il rischio di perdere il giocatore a zero potrebbe fare la differenza, ma molto dipenderà anche dalla situazione di classifica che i nerazzurri avranno a gennaio.