"L'Inter guarda in Turchia, piace Miguel Crespo del Fenerbahce"

Mentre non si fermano le voci sul possibile passaggio di proprietà nell’Inter, con la famiglia Zhang a caccia di soci o in subordine di soggetti interessati ad acquisire il pacchetto di maggioranza della società, prosegue in parallelo l’attività degli uomini-mercato nerazzurri, il cui compito è quello di mantenere alto il livello di competitività della squadra anche nell’ottica di una possibile cessione del club.

"L'Inter segue Miguel Crespo" Un compito, questo, al quale sta adempiendo anche Simone Inzaghi, a un passo dal portare l’Inter negli ottavi di Champions League per il secondo anno consecutivo, ma intanto dalla Turchia arrivano notizie sul gradimento da parte dell’Inter nei confronti di Miguel Crespo, duttile centrocampista portoghese classe ’96, in forza al Fenerbahce.

"Crespo, la valutazione del Fenerbahce" Secondo quanto riportato da ‘Aspor.com’ gli osservatori dell’Inter starebbero seguendo con attenzione le prestazioni di Crespo dall’inizio dell’attuale stagione e in particolare uno scout nerazzurro sarà presente al derby tra il Fenerbahce e il Basaksehir. La relazione in arrivo potrebbe essere decisiva per convincere il duo Ausilio-Marotta ad aprire un’eventuale trattativa con il club turco, che tuttavia non si presenterebbe semplice a causa della concorrenza (sul giocatore c’è anche l’Atletico Madrid) e della richiesta del club turco, non inferiore ai 15 milioni.