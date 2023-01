Marotta e il doppio scambio tra Inter e Barcellona: "Non c'è niente di niente"

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Poche parole per spegnere le clamorosi voci di mercato rimbalzate nelle ultime ore tra Italia e Spagna. A pronunciarle Beppe Marotta , intercettato a Riad da alcuni giornalisti catalani che gli hanno chiesto informazioni su un possibile doppio scambio tra Inter e Barcellona : Correa e Brozovic in blaugrana, Depay e Kessie a Milano.

Le parole di Marotta

"Non c'è niente di niente" ha detto al 'Mundo Deportivo' l'ad nerazzurro, al seguito della squadra di Simone Inzaghi che si preparà a sfidare il Milan nel derby di Supecoppa in Arabia Saudita, proprio dove il Barcellona di Xavi ha di recente trionfato sul Real Madrid di Carlo Ancelotti nella finale dell'equivalente competizione spagnola. Semplice trasparenza o astuto catenaccio? Per saperlo bisognerà attendere la fine del mercato invernale...