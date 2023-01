Skriniar subito al Psg? Oggi la verità

MILANO - Il giallo si consuma on line. «È vero, ho firmato con il Psg. Ma non posso dire di più, ora aspetto l’accordo tra i club». Dopo le parole del suo agente, ecco anche quelle di Skriniar a far infuriare l’Inter e l’ambiente nerazzurro, a poche ore dal gong di calciomercato previsto per domani. In realtà le dichiarazioni del centrale riportate dal portale futbolsfz.sk sono state poi smentite dal giocatore alla società nerazzurra e per questo rimosse anche dal sito. Ma il senso non cambia. Skriniar ha sposato il Psg, la dirigenza nerazzurra, che si aspettava una presa di posizione dell’ex Samp anche davanti ai compagni, lo ha comunicato alla squadra, e adesso resta da capire solo se lo slovacco cambierà maglia a gennaio o direttamente a giugno. Di certo una convivenza è sempre più complicata. La tensione resta altissima e l’Inter è convinta che l’ideale sarebbe arrivare subito ad una separazione, senza aspettare l’estate. La società di Zhang, nervosa pure per le dichiarazioni dell’agente del difensore, valuterà tutto: appare così difficile vederlo ancora capitano nel caso in cui dovesse rimanere in Italia. La giornata di oggi sarà in ogni caso decisiva, secondo l’Inter non si andrà oltre: domani si gioca e servono i tempi tecnici per il sostituto.

Il prezzo I nerazzurri sono pronti a cedere Skriniar solo per 20 milioni di euro o giù di lì. Da parte sua, il club parigino non sembra disponibile a spendere tale cifra, vista l’esigenza di ingaggiare un esterno d’attacco e quella di rimanere nei limiti del budget stabilito. La prima offerta era inferiore ai 10 milioni di euro, sarebbe stata di 6 con l’aggiunta di alcuni bonus. Per avvicinarsi alle richieste dell’Inter e magari a quota 15, si ragionerà quindi sui premi, sulla parte variabile e sulla possibilità di chiedere un aiuto anche al calciatore. A quel punto l’Inter dovrà chiedersi se vale la pena fare (poco) cassa o privilegiare la competitività per la Champions. Oltretutto tra arrivare secondi o quarti ballano circa 10 milioni…