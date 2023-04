Barcellona: l'Inter si informa su Umtiti, Garcia e Lenglet

BARCELLONA - L'Inter è alla ricerca di un paio di difensori per la prossima stagione e guara con attenzione in casa Barcellona. Secondo "Sport", dietro il recente viaggio di Piero Ausilio nella Ciudad Condal ci sarebbe la necessità della società nerazzurra di rinforzare il reparto difensivo, visto che perderà di sicuro Skriniar che andrà al Psg. L'obiettivo è contenere i costi, magari approfittando di qualche esubero blaugrana. In particolare il ds dell'Inter si sarebbe informato su Clement Lenglet, Samuel Umtiti ed Eric Garcia, coi primi due destinati a rientrare dai rispettivi prestiti a Tottenham e Lecce mentre è più complicato arrivare a Garcia, che ad oggi non ha alcuna intenzione di cambiare aria. Si attendono sviluppi...