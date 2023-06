Thuram all'Inter: sbarca e firma con il sostegno di papà Lilian

MILANO - Il dubbio è che non lo avessero informato adeguatamente sul caldo che in questi giorni sta avvolgendo a Milano. Quando ieri mattina attorno alle 10 è sbucato dal terminal privato di Linate, infatti, Thuram indossava un tutone bianco che faceva sudare soltanto a vederlo. Lui, invece, è sembrato non accorgersi nemmeno della temperatura. Il sorriso non ha mai abbandonato il suo volto e, con massima disponibilità, si è prestato alle prime foto da prossimo giocatore dell’Inter. Ad ogni modo, così è cominciata la sua giornata, poi proseguita con l’abituale doppia tranches di visite mediche: quelle all’Humanitas e quelle idoneità al Coni. Proprio davanti al palazzo di via Piranesi si è mostrato di nuovo in pubblico, finalmente senza più la giacca della tutta, ma con una maglietta bianca a maniche corte decisamente più fresca. Altri sorrisi, saluti, un paio di selfie e poi dentro per gli ultimi controlli .

Inter, Thuram sbarca insieme al padre Lilian

Le porte della sede nerazzurra le ha varcate soltanto nel tardo pomeriggio, dopo il pranzo e qualche ora di riposo in albergo. Alla fine, però, sono state più di quelle previste. O meglio, Thuram era atteso in viale Liberazione giusto prima delle 17, invece è arrivato soltanto alle 19.30. Ma la colpa non è stata di un risveglio tardivo, semmai la necessità di un ultimo approfondimento degli aspetti legali del contratto da parte degli avvocati. Tutto è bene quel finisce bene, comunque. Così, la curiosità è diventata che insieme all’attaccante, nella vettura che lo ha scortato nel quartiere generale nerazzurro, c’era anche il padre Lilian, ex-difensore, ma soprattutto ex-avversario dell’Inter, con le maglie del Parma e della Juventus. E la famiglia Thuram, assieme all’entourage e ai dirigenti nerazzurri, espletate le firme, contratto fino al 2028 a 6 milioni a stagione, si è trattenuta fino a sera nella sede. Niente annunci ufficiali, però. Per quelli bisognerà attendere luglio: una scelta legata al fatto che il vincolo dell’attaccante con il Borussia Moenchengladbach scadrà soltanto il 30 giugno.

Inter, i prossimi colpi sul mercato

Se per Thuram ogni passaggio è stato completato e dunque si tratta del primo innesto per la prossima stagione, l’Inter ha di fatto già messo a segno anche altri due colpi, vale a dire Bisseck e Azpilicueta. Per il primo è stato raggiunta l’intesa con i suoi agenti e l’Inter verserà la clausola di uscita da 7 milioni, liberandolo dall’Aarhus. Il difensore tedesco sarà a Milano (per visite e firma sul contratto fino al 2028) una volta conclusi gli Europei Under 21, potrebbe accadere già oggi, visto che la Germania è soltanto terza nella classifica del suo girone. Necessario attendere anche per Azpilicueta, che prima di “sposare” i colori nerazzurri deve chiudere con il Chelsea, a cui è legato ancora per un altro anno. L’Inter non sarà coinvolta, farà tutto il giocatore, ma dovrebbe essere questione di pochi giorni. Poi, anche lo spagnolo si imbarcherà su un volo per il capoluogo lombardo, dove lo attende un biennale da 3,5 milioni di euro.

Inter, si pensa a Gnonto

Tornando, invece, al reparto offensivo, con Thuram che prenderà il posto di Dzeko e Lukaku da riportare alla Pinetina a tutti i costi, l’Inter proverà a trovare una sistemazione a Correa, dopo due stagioni con tante ombre e poche luci. A quel punto, andrà alla caccia di una punta capace di creare superiorità con dribbling e uno contro uno. Ebbene, tra i potenziali candidati potrebbe esserci anche Gnonto, che è in uscita dal Leeds dopo la retrocessione in Championship. Al momento, da viale Liberazione è partita solo una richiesta di informazioni, senza altre mosse. L’azzurro, peraltro, è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, prima lasciarlo per accasarsi allo Zurigo, firmando il primo contratto da professionista.