Inter, servono i 60 milioni della cessione di Onana

Count-down Onana . L ’Inter attende per il week-end, ma si potrebbe slittare alla prossima settimana, un’offerta scritta dal Manchester United . È il risultato de gl i ultimi contatti, con Ausilio protagonista, assieme all’intermediario dell’operazione, Trimboli. La cessione del portiere camerunense diventa fondamentale e decisiva per accendere il mercato nerazzurro. Deve essere perfezionata al prezzo adeguato, però. E, da questo punto di vista, l’Inter ha già mandato precisi segnali: il cartellino di Onana vale 60 milion i di euro. Difficile che i Red Devils arrivino subito a quella quota. Prima di entrare nel vivo della trattativa, vale a dire quando le società non erano coinvolte direttamente, lo United aveva immaginato che potessero bastare 40 milioni. Ma, prontamente, viale Liberazione ha fatto capire che su quelle basi nemmeno ci si poteva sedere al tavolo. Ecco perché c’è fiducia che il primo vero assalto a Onana tocchi almeno i 50 milioni. A quel punto, si potrà ragionare e lavorare. E, anche attraverso, i bonus dovrebbe essere trovata un’intesa. La strada, in ogni caso, è stata imboccata. Ieri si è ufficialmente concluso il contratto di De Gea. «Ma le discussioni proseguono», ha scritto lo United sul suo sito. A Ten Hag, però, è stato promesso che sarebbe arrivato Onana, suo portiere ai tempi dell’Ajax.

Lukaku la priorità

Marotta e Ausilio hanno già chiara in testa la priorità, una volta sancito l’addio al camerunense. L’Inter, infatti, tornerà subito alla carica con il Chelsea per Lukaku. Respinta, senza margini di apertura, l’ipotesi di un prestito secco bis, ora l’idea è di aggiungere un riscatto, non necessariamente obbligato, ma condizionato dal raggiungimento di un obiettivo. Potrebbe essere la qualificazione alla Champions 2024/25, che, grazie al nuovo format, metterà a disposizione premi ancora più alti. Oppure la qualificazione agli ottavi per l’edizione 2023/24, che, grazie al ranking Uefa, dovrebbe garantire alla squadra nerazzurra il pass per il nuovo Mondiale per club della Fifa, con un altro sostanzioso gettone a disposizione di tutte le partecipanti. Già, ma quale sarà la cifra proposta per il riscatto di Lukaku? In viale Liberazione si augurano di non andare oltre i 30 milioni, magari da raggiungere con qualche bonus. Tuttavia, la risposta dei Blues è difficile da prevedere, tenuto conto che avrebbero già venduto Big Rom all’Al Hilal se lui avesse accettato. Invece, pur di restare all’Inter, il totem belga ha detto no anche ad un ingaggio da 50 milioni.

Onana: i nomi dei possibili sostituti

Onana, dunque, finanzierà Lukaku. Ma il resto del ricavato per la sua cessione dovrà essere destinato all’acquisto di un nuovo portiere. In prima fila, c’è l’ucraino Trubin, ma lo Shakthar Donetsk tiene alta l’asticella, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Tra i candidati, come noto, c’è pure il georgiano Mamardashvili, per cui il Valencia ha fissato un prezzo di almeno 25 milioni. Nell’ipotesi di un numero uno giovane, da non escludere nemmeno il profilo di Carnesecchi, rientrato all’Atalanta. Intanto, non è da trascurare che ieri, attraverso il suo sito, l’Inter abbia dato il commiato a Skriniar, D’Ambrosio e Gagliardini, che hanno tutti concluso il loro contratto. Nessun messaggio, invece, per Handanovic. Ed è la conferma che per il numero uno sloveno l’avventura nerazzurra potrebbe non essere terminata dopo 11 stagioni alla Pinetina e i 39 anni da compiere il prossimo 14 luglio.