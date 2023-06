D’Ambrosio dice addio all'Inter: l'ultima commovente lettera

MILANO - Un addio amaro, quello di Danilo D’Ambrosio. Il terzino dell’Inter pubblicata lettera aperta al termine della sua esperienza in nerazzurro. Non è stato possibile trovare un’intesa economica, dopo nove anni il giocatore lascia il club interista. "Avrei voluto terminare la mia carriera nella squadra che tifo da sempre - scrive D’Ambrosio - ma ciò non è stato possibile, peccato! Inter per me significa famiglia".

I ringraziamenti di D’Ambrosio

“È stato un viaggio di amore, passione, dedizione, coraggio e umiltà - continua D’Ambrosio - sempre e solo per il bene dell’Inter! Un viaggio tanto emozionante per me e la mia famiglia e sono certo che sarà un pezzo della nostra vita che ci porteremo per sempre nel nostro cuore. Grazie a chi mi ha sempre supportato ed apprezzato, a chi ha cambiato idea e a chi no... perché tutti avete contribuito alla mia crescita professionale e reso un uomo equilibrato nelle valutazioni. 'Milano siamo solo noi... e so soltanto che allo stadio un giorno ci porterò mio figlio e a lui racconterò. Vi abbraccio forte, Danilo".