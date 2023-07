Inter, ufficiale il primo colpo: Thuram fino al 2028

MILANO - “Benevento, Marcus”, si legge nell’apertura del sito dell’Inter. Thuram jr, infatti, è ufficialmente un giocatore del club nerazzurro dopo le quattro stagioni passate con il Borussia Monchengladbach e le visite mediche già sostenute al Coni. Si tratta del primo colpo in entrata che va a potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Ottima l’ultima annata in Bundesliga, condita di 13 gol e 6 assist. La storia di Thuram è legata all’Inter e non da oggi: il suo debutto in Champions League, del resto, è avvenuto a San Siro contro i nerazzurri nel 2020.