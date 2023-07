Inter, la lista dei portieri per sostituire Onana

Nuovo rilancio

E allora per tagliare il traguardo resta solo che lo United accontenti le richieste interiste. Marotta e Ausilio hanno resistito finora, continuando a pretendere 60 milioni di euro. I Red Devils sono partiti da 45, bonus compresi, per poi arrivare a 50. Già tra domani e martedì è atteso un ulteriore rilancio: almeno 50 milioni come base fissa e una serie di “add-ons”, in parte facili da raggiungere e in parte meno. Il pacchetto dovrebbe essere sufficiente per chiudere la partita e salutare Onana, che, a questo punto, giovedì non comincerà il ritiro alla Pinetina.

Occhioni

In parallelo, l’Inter sta lavorando per consegnare ad Inzaghi almeno un portiere in tempo per la ripresa della preparazione. Al di là di Di Gennaro, candidato a fare il terzo, essendo cresciuto proprio nelle giovanili nerazzurre, sono due i tavoli aperti: Trubin e Sommer, che dovrebbero formare una sorta di coppa ideale, con il talento in via di esplosione e l’elemento più esperto a dare sicurezza. Con il 21enne ucraino un accordo è già stato raggiunto. E il diretto interessato non fa nulla per nasconderlo, continuando a commentare su Instagram notizie o post che lo riguardano. Stavolta ha risposto ad un tifoso che gli ha scritto: «Come to Inter». E allora l’emoticon con gli occhioni, come a dire “Guardate qua”, è tutto un programma. Meno definita, invece, la situazione di Sommer, che gradirebbe l'Inter e che potrebbe lasciare il Bayern per 6 milioni (ne guadagna 5 a stagione). Lo svizzero, però, vorrebbe garanzie sul ruolo di titolare. E, peraltro, il club bavarese deve pure capire se Neuer abbia effettivamente recuperato dal grave infortunio. In realtà, pare che il numero uno tedesco sia ancora in ritardo. E così il Bayern ha messo gli occhi su Mamardashvili, portiere georgiano del Valencia, molto apprezzato anche dall’Inter.