Onana, l'addio all'Inter si avvicina: sta cercando casa a Manchester

Da casa dolce casa, vista San Siro, a home sweet home, vista Old Trafford. Il futuro di André Onana si allontana da Milano e dall' Inter per avvicinarsi al Manchester United . Secondo i rumors infatti il club nerazzurro, dopo solo un anno, è pronto a cederlo ai Red Devils: una trattativa che si fa ogni giorno sempre più concreta, tant'è che Onana sarebbe già in cerca di una casa a Manchester , il più vicino possibile al Trafford Training Centre nella zona di Carrington.

Cessione di Onana, le cifre

L'eventuale cessione di Onana rappresenterebbe una succosa plusvalenza per l'Inter, fiduciosa di trovare un accordo con il club inglese entro la prossima settimana. Fondamentale sarà il pressing di Ten Hag, che lo vuole fortemente in quel di Manchester dopo averlo già allenato all'Ajax, e la volontà del classe '96, che peraltro sempre secondo indiscrezioni raddoppierebbe il suo stipendio attuale di 3 milioni di euro a stagione. L'offerta per il camerunense si aggira intorno ai 45-50 milioni di euro più bonus, cifra che permetterebbe così alla squadra di Simone Inzaghi di riscattare Lukaku dal Chelsea e di fare sul serio per l'arrivo di Sommers, Lloris e del sostituto Trubin.