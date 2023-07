L’Inter fissa il tetto per Lukaku: non si andrà oltre i 25 milioni

Una nuova manifestazione d’interesse che avvicina le parti, di certo molto di più rispetto a quanto aveva fatto la prima offerta. Il Manchester United punta dritto su André Onana , alzando l’asticella fino a 50 milioni comprensivi di bonus. Si procede e si tratta sul filo delle ore, visto che il club inglese è già forte di un accordo di massima trovato con il portiere camerunense, sulla base di un contratto quinquennale. Quel messaggio criptico postato ieri sui social dall’estremo difensore può essere più di un indizio: «Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine. Non prendere mai in giro nessuno». Adesso bisogna convincere l’Inter , che potrebbe chiedere un ultimo sforzo prima di dire addio a uno dei suoi pezzi pregiati. All'orizzonte c’è una possibile deadline, legata all’inizio del raduno tra meno di una settimana (il 13 luglio) alla Pinetina, per far sì che Onana non inizi un nuovo capitolo in nerazzurro vista la trattativa ormai in stato avanzato. A un anno dal suo arrivo a parametro zero dall’Ajax, la richiesta iniziale dei nerazzurri era di 60 milioni, considerato il rendimento del portiere nell’ultima stagione (cresciuto molto nell’ultima parte) e l’importanza tattica per Inzaghi per la sua bravura con il pallone tra i piedi.

Da Sommer a Trubin: i nomi per il dopo Onana

Un indizio in più sul fatto che Inter e Manchester United si stiano avvicinando è arrivato ieri nel tardo pomeriggio, quando nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione è arrivato Edoardo Crnjar, intermediario di Anatolij Trubin, il portiere dello Shakhtar nonché la prima alternativa interista per rimpiazzare Onana. Gli ucraini provano a tirare sul prezzo, ma l’Inter lo valuta 10 milioni, visto che il contratto del portiere scade a giugno 2024 e c’è il rischio concreto di liberarsi a zero. Tra i pali il suo nome resta caldissimo per diventare quel profilo più giovane da affiancare a uno esperto, che potrebbe essere lo svizzero Sommer, in uscita dal Bayern dove era arrivato per sostituire Neuer sino a fine stagione. A meno che non si decida di rinnovare il contratto di Samir Handanovic, scaduto il 30 giugno, per un altro anno.

Lukaku, l'Inter fissa il prezzo

Fronte Lukaku: l’Inter non andrà oltre i 25 milioni nella trattativa con il Chelsea. Nella giornata di ieri nella sede interista c’è stato un lungo via vai, iniziato già dal mattino con la visita dell'agente Michelangelo Minieri, che ha aperto al rinnovo con l’Inter di Fabbian («l’ipotesi è concreta») e discusso del futuro di Holm dello Spezia. Quest’ultima è un’idea ancora in fase embrionale, i nerazzurri lo prenderebbero soltanto in prestito con diritto di riscatto. Avvistato anche l’agente Federico Pastorello, al lavoro per il rinnovo di De Vrij . «Siamo ai dettagli, per l’annuncio manca poco» ha confermato Pastorello, che ha messo sul tavolo anche l’ipotesi Pereyra. L’Inter al momento non lo considera una priorità, ma il giocatore resta nei radar essendo svincolato dall’Udinese e potendosi accasare a zero. In difesa, infine, resta in pole Demiral, a patto che si trovi una formula soddisfacente per il prestito dall’Atalanta. L’Inter ha bisogno di completare il pacchetto arretrato, dopo l'addio di Skriniar e l'illusione Azpilicueta. L’anno scorso nel testa a testa finale si scelse di andare su Acerbi, quest’anno potrebbe essere turno di Demiral.