Inter, alla ricerca del sostituto di Onana: priorità Sommer, spunta Martinez

Osaka e Tokyo, in linea d’aria, distano meno di 400 chilometri. Che diventano circa 500 considerando il tragitto da percorrere in macchina. La curiosità è che da questa mattina all’alba, ovvero da quando anche il Bayern ha raggiunto il Giappone, l’ Inter e Sommer sono… più lontani. Solo fi sicamente, però, visto che Milano e Monaco di Baviera sono separate “soltanto” da 350 chilometri. In realtà, il numero uno svizzero si sente sempre vicino ad indossare i colori nerazzurri. E, a questo punto, c’è da credere che farà tutto quanto in suo potere per accelerare il trasferimento, forzando la mano al Bayern .

Convocato un altro portiere

Il fatto che Sommer partecipi regolarmente alla tournée in Asia, però, rischia comunque di allungare i tempi. I club stanno continuando a trattare e discutere: i canali di comunicazione sono sempre aperti e, quotidianamente, vengono compiuti piccoli passi avanti. Tuttavia, in questo momento, il grande ostacolo, più che il tentativo dell’Inter di spendere meno dei 6 milioni per la clausola di uscita di Sommer, è il fatto che Tuchel sia rimasto a corto di portieri. Il recupero di Neuer, infatti, è più lento del previsto e quindi è rimasto in Germania. Non sono partiti né Nubel né Schenk che stanno per cambiare squadra. Così, insieme al numero uno svizzero e al “terzo” Ulreich, sull’aereo è salito pure il 19enne Hulsmann, proveniente dal Bayern II e convocato in tutta fretta.

Messaggi

A questo punto è da capire come si comporterà Sommer in Giappone. Secondo quanto rimbalzato dalla Germania, infatti, ieri, ha saltato l’allenamento del mattino, prima della partenza. E l’assenza, da molti, è stata interpretata come un messaggio per il club: ok mi portate in Giappone, ma io voglio andare via al più presto. Il nuovo snodo, quindi, diventa l’amichevole di domani con il Manchester City: chi difenderà la porta del Bayern? Già perché lo svizzero è già rimasto fuori nella prima uscita contro il Rottach Egern, la scorsa settimana. Dovesse esserci il bis, sarebbe difficile trovare una giustificazione. E il club bavarese potrebbe rendersi conto dell’inutilità di trattenete Sommer. Che poi, probabilmente, è ciò che vuole dimostrare pure il diretto interessato: accettate le condizioni dell’Inter e lasciatemi andare, tanto la mia presenza qui è superflua.

Proposta

Nel frattempo, però, qualcosa si muove attorno alle potenziali alternative o piani B per l’Inter. Alcuni intermediari, infatti, hanno proposto in viale Liberazione Emiliano Martinez, vale a dire il portiere titolare dell’Argentina campione del mondo in Qatar. E’ un classe 1992, gioca nell’Aston Villa e sarebbe interessato ad un palcoscenico più prestigioso, dove peraltro troverebbe anche Lautaro. Beh, l’Inter non ha chiuso la porta, ma ha tenuto aperto uno spiraglio come, appunto, alternativa: soltanto alle giuste condizioni, però. Perché se l’eventuale richiesta dell’Aston Villa fosse attorno ai 30 milioni è chiaro che non ci sarebbero margini. Ad ogni modo, anche questo movimento potrebbe essere inteso come un segnale al Bayern: sbrigatevi, altrimenti noi prendiamo un altro e vi ritrovate in casa un esubero in più…