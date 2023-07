Sommer si avvicina all’Inter: decisiva Bayern-Manchester City

MILANO - Inzaghi lo ha ribadito anche in Giappone, attraverso il canale Youtube “Soccerking”: «Vogliamo riconfermarci in Europa, ma il grande obiettivo della società è lo scudetto, stiamo cercando di prepararci e rinforzarci al meglio. Abbiamo speranza di vincere il titolo». Il tricolore però passa da un grande portiere e il tecnico nerazzurro, dopo l’addio di Onana - avvenuto una settimana fa “scritto” da tempo -, lo sta ancora aspettando. La scelta, almeno per il titolare, è stata fatta da tempo: si tratta di Sommer. Con il Bayern però ancora non è stato trovato l’incastro. Più che una questione di numeri e di cifre (il club nerazzurro vorrebbe pagare qualcosa meno dei 6 milioni previsti dalla clausola) è che ai bavaresi manca il sostituto dello svizzero (e ha Neuer ancora fermo ai box). La questione però sembra in via di risoluzione, con il Bayern in forte pressing per Raya del Brentford. Tanto che dall’Inter trapela ottimismo: il pensiero è che entro questa settimana si sistemi tutto e che il portiere svizzero raggiunga Inzaghi, da capire se lo farà direttamente in Giappone o a Milano. In questo senso diventa significativa l’amichevole che Kimmich e compagni giocheranno oggi contro il Manchester City. Sommer sarà in campo o no, dopo il forfait della prima uscita con il Rottach Egern? Facile che resti ancora out. Del resto, l’estremo difensore nato a Borges 34 anni fa la sua scelta l’ha già fatta: vuole l’Inter e, a questo punto, oltre ad avere fretta anche lui, non vuole correre rischi.