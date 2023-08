Svolta Scamacca: assalto Inter da 25 milioni, Roma sorpassata

MILANO - La virata dell’ Inter su Gianluca Scamacca va incontro ai desideri di Inzaghi : c’è un’offerta per l’attaccante del West Ham che un anno fa lasciava il campionato italiano e ha tutti i requisiti necessari se si tratta di diventare nerazzurro. Proposta da 25 milioni di euro recapitata a Londra, l’accelerata può modificare bruscamente la situazione del prossimo attacco. Ora la dirigenza interista spinge forte per Scamacca , con l’idea di un acquisto a titolo definitivo: se per il primo nome del reparto offensivo arrivato in questo mercato – Thuram – l’ Inter ha superato la concorrenza di un'altra italiana, il Milan , stavolta è la Roma a doversi fare da parte. Nella Capitale si sono fermati al prestito con obbligo di riscatto, senza andare oltre. Da Milano parte invece un assalto più consistente per Scamacca , che ha segnato tre gol nell’ultima Premier e vinto la Conference League andando cinque volte a segno col West Ham. Queste possono essere le ore decisive per mettere a punto il secondo colpo nell’attacco interista.

Giovane e italiano

L’identikit ideale, che porta a Scamacca, si allaccia a un altro nuovo arrivo che è Frattesi: i due hanno in comune il passato alla Lazio, un percorso portato avanti insieme nel settore giovanile ma non l’unico della loro carriera. Anche al Sassuolo, per una stagione – due anni fa – erano compagni di squadra, si conoscono. Scamacca e Frattesi potrebbero così ritrovarsi all’Inter, la quale continuerebbe sulla strada impostata, quella dell’italianità e dei rinforzi giovani. Scelta fatta, ma ora ogni decisione passa al West Ham: la società nerazzurra ha tutto il gradimento di Scamacca, mentre il club inglese vuole monetizzare dalla cessione, recuperando buona parte dei 42 milioni spesi l’estate scorsa. Fermo restando che il West Ham deve anche attrezzarsi per un sostituto di Scamacca. In un reparto riveduto e corretto, col solo punto fermo di Lautaro per l’Inter, va poi pesata la situazione di Correa. Da legare a doppio filo al nome di Balogun dell’Arsenal: in questo senso, il mosaico sembra capovolto perché ora è l’americano a trovarsi subordinato alla cessione di Correa. L’Inter deve trovare una sistemazione al Tucu, poi potrà pensare una nuova entrata. Tenendo presente che la cifra per Balogun resterebbe in ogni caso da limare con l’Arsenal. Così l’Inter, nel frattempo, ha bussato alla porta di un’altra società londinese come il West Ham.

Samardzic a breve

C’è urgenza di colmare assenze in tutti i reparti, poco ma sicuro. Per mettere la spunta sul nome di Samardzic occorre attendere ancora qualche ora. Ma il più è fatto, con l’approdo di Fabbian all’Udinese accompagnato da un assegno di quindici milioni. Sul giocatore reduce da un prestito alla Reggina, l’Inter dovrebbe mantenere un diritto di riacquisto per il futuro. Un affare, quello per Samardzic, da definire nei dettagli a metà della settimana.

Stallo Sommer

Rimane in stand-by la questione relativa a Sommer, che potrà muoversi dal Bayern soltanto quando in Baviera avranno riempito la casella del portiere, entro il week-end possono arrivare dei riscontri.