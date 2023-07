Inter, c'è l'offerta al West Ham per Scamacca: tutte le cifre

L'Inter, da tempo alla ricerca di un attaccante dopo la vicenda Lukaku, ha presentato un'offerta per Gianluca Scamacca. L'attaccante degli Hammers, monitorato dalla Roma, vuole tornare in Italia e mai ha nascosto la sua fede per il club della Capitale. Ora però l'offerta nerazzurra potrebbe cambiare le carte in tavola...