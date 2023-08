Sommer all'Inter: la clausola può scendere a una condizione

Inter, il piano per Sommer

Se il club è forte anche della volontà del giocatore di trasferirsi in Italia, non è di certo il migliore degli scenari per Simone Inzaghi, alla perenne ricerca di un profilo in grado di rimpiazzare Onana nel gioco con i piedi e nella costruzione da dietro. Un inserimento che richiede un lavoro tattico specifico e quindi tempi più dilatati, che lo stesso Sommer è pronto ad affrontare pur di non finire come riserva del rientrante Neuer, il quale potrebbe essere a pieno regime soltanto a fine agosto, accelerando per tornare in campo prima della sosta per le nazionali di inizio settembre. L’Inter è pronta a ogni scenario, anche a quello di dover debuttare contro il Monza con il classe 2002 Filip Stankovic, che ha già dimostrato di essere pronto nella tournée in Giappone. Sullo sfondo rimane l’ucraino Trubin, che lo Shakhtar ha tenuto per 90’ in panchina nell’ultimo match e non accetterebbe di buon grado di lasciarlo partire a zero visto il suo contratto in scadenza nel 2024.

Da Samardzic a Scamacca, gli altri nomi

Il ritorno a pieno regime a Milano del d.s. Ausilio, inoltre, ha fatto registrare contatti serrati per la chiusura dell’affare Samardzic. Ieri nella sede interista si è visto Michelangelo Minieri, agente di Fabbian, che sta cercando la quadra ideale per il suo assistito, su cui l’Inter vorrebbe mantenere un diritto di recompra fino al 2025 tra i 10 e i 12 milioni. Da 25 milioni, invece, il pacchetto economico pronto per il giocatore dell’Udinese. In attesa di un rilancio con il West Ham per Scamacca, rimane aperta anche la pista che porta ad Alexis Sanchez. Il cileno aspetterà l’Inter (ovviamente non all’infinito), l’idea potrebbe diventare davvero concreta come quarta punta in caso di addio di Correa. L’argentino però, al momento, non ha reali pretendenti ed è possibile che Sanchez in caso di stallo scelga di valutare altre proposte.