Caos Samardzic, furia di Inter e Udinese: trattativa in bilico, cosa sta succedendo

MILANO - La telenovela Samardzic continua. La trattativa, bloccata da giorni , è nel caos nonostante l'accordo totale che c'è tra l'Inter e l'Udinese per il passaggio del centrocampista alla corte di Simone Inzaghi . Il serbo ha lasciato Milano e si sta allenando da solo in Friuli tra il nervosismo generale. Ausilio a Sporitalia ha detto: "La ricostruzione è parecchio attendibile, abbiamo trovato l’accordo con l’Udinese ma da parte di Samardzic ci sono stati parecchi cambiamenti, diciamo così. Troppi paletti". L'Inter è irremovibile: vuole chiudere alla condizioni iniziali.

Samardzic, Inter e Udinese in attesa

Secondo il Messagero Veneto la richiesta del papà Samardzic è di corrispondere le commissioni che ballano come ingaggio al giocatore. La cifra, in ogni caso, è di circa 200-300mila euro, quella che sarebbe dovuta andare a Rafaela Pimenta, l'ex manager. Di più. Gino Pozzo, patron dell'Udinese, è "furente con i Samardzic", inoltre "si è impegnato a convincere il padre-procuratore con una serie di lunghi colloqui che sono seguiti anche ieri fino a tarda serata". L'Inter ha detto no a tutte le richieste del padre del centrocampista e ha fissato per oggi la deadline dell'affare. O si fa subito o salta definitivamente.