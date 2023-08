Clamoroso Samardzic non andrà all'Inter: fallita la trattativa con l'Udinese, il motivo

MILANO - Samardzic-Inter: il matrimonio non si farà. La trattativa è fallita completamente in questa fase e il centrocampista, che era già rientrato in Friuli (si stava allenando a parte in attesa di sviluppi), tornerà ufficialmente alla base, all'Udinese. Era tutto fatto: Inter e Udinese avevano trovato l'accordo economico e il giocatore aveva superato le visite mediche. Poi qualcosa è andato storto.