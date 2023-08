"Inter, l'Al-Ahli spaventa lnzaghi: nel mirino Calhanoglu"

PARIGI - L'Arabia Saudita guarda ancora in Italia, stavolta in casa dell'Inter di Simone Inzaghi. L'Equipe, infatti, ha scritto che l'Al-Ahli ha messo nel mirino Calhanoglu come rinforzo per il centrocampo. L'Al-Ahli, di recente, ha già messo sotto contratto Demiral, difensore turco e quindi connazionale di Calhanoglu. Lui ha già scelto la Saudi Pro League.