Saudi League, Ibanez si riscatta: gol al volo nella vittoria dell'Al-Ahli

Si è riscattato subito Roger Ibanez . L'avventura dell' ex difensore della Roma in Saudi League non era iniziata nel migliore dei modi , ma il calciatore brasiliano ha saputo farsi perdonare dai tifosi dell' Al-Ahli con un gol importante nella seconda giornata del campionato saudita.

Ibanez, gol decisivo in Saudi League

L'Al-Ahli, dove militano anche Mendy, Firmino, Mahrez e Kessié, vola in testa alla classifica della Saudi League battendo 3-1 l'Al-Khaleej. A sbloccare la partita è proprio Ibanez al 9', con un acrobatico tocco di destro al volo, in area, su cross da sinistra di Alioski. Prima rete per l'ex Roma alla sua seconda presenza. Nel finale del primo tempo raddoppia Mahrez, mentre gli avversari reagiscono solo nella ripresa con Hamzi. Nel finale Al-Nabit, su assist di Saint-Maximin, trova il 3-1 finale. Al-Ahli in testa a punteggio pieno dopo due giornate. Finisce invece 2-2 l'altra sfida odierna tra Damak e Al Riyadh con doppiette di Saleh Al Abbas per l'Al Riyadh nei primi 45 minuti e di Abdullah Al Ammar, in rimonta nel secondo tempo, per i padroni di casa.