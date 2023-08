Inter, Marotta tranquillizza i tifosi: l'arrivo di Pavard si avvicina

Intervistato da Radio Serie A, Beppe Marotta si è soffermato sul mercato dell'Inter e sulla trattativa, in fase avanzata, per l'acquisto di Benjamin Pavard: "Siamo messi bene. Non deve essere inteso come una illusione per i nostri tifosi. Il tassello che ci manca dev'essere forte, autorevole e di grande esperienza internazionale: Pavard soddisfa ogni requisito. Nel mercato devi sempre cercare di fare un giusto mix fra giovani e meno giovani. Siamo soddisfatti del nostro mercato ma dobbiamo poi sempre confrontarci sul campo con i nostri avversari. Partiamo alla pari con le altre squadre della vetta della Serie A. I tifosi dell'Inter hanno una grande passione. Devono avere fiducia nel lavoro che stiamo facendo".

La fiducia per Inzaghi

L'amministratore delegato dell'Inter ha poi fatto un punto sui giocatori a disposizione di Simone Inzaghi, ribadendo la massima fiducia al tecnico: "Con Simone ci sono sintonia e condivisione della strategia. Mentre Sensi può darci molto. Ha grandi mezzi ma dobbiamo preservarlo perchè è reduce da problemi fisici: è confermatissimo dopo il mancato arrivo di Samardzic. Ci ha abituato a dei bei precampionati, ora dovrà confermarsi in stagione. Su di lui si può investire a livello fisico, se non ha problemi o infortuni può essere importante. Correa? Ha chiesto più spazio. Con lui sta dialogando Ausilio. Vedremo in questi giorni cosa vorrà fare il giocatore. Sanchez? Ha mandato segnali per un possibile ritorno e questo è di certo un fatto positivo. Onana? Lo abbiamo preso a parametro zero, grazie a una intuizione di Ausilio, e lo abbiamo venduto per circa 50 milioni. Queste sono le operazioni che rendono forti e solide le società".