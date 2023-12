Marotta svela i tempi del rinnovo di Lautaro: "Ecco quando firmerà"

MILANO - Per il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter manca davvero poco. Lo ha ammesso lo stesso attaccante argentino e lo ha ribadito Beppe Marotta a Sky poco prima dell'inizio della sfida di Champions League contro la Real Sociedad: "Rinnovo Lautaro? La sua è stata una bella dichiarazione di amore, attesta il fatto di avere a che fare con un capitano vero e queste sono promesse importanti. Sarà un rinnovo facile, ma non so se alla fine dell’anno solare o poco dopo, però da qui a un mese", ha spiegato il dirigente nerazzurro, svelando le tempistiche del prolungamento.