"Inter, lo United pensa a Dimarco: Martial come contropartita"

United su Dimarco, Martial come contropartita

Lo United vuole mostrare i muscoli nella sessione di mercato invernale, regalando a ten Hag dei riforzi per risollevare la squadra. Tra questi ci sarebbe appunto Dimarco, la cui quotazione si agirà attorno ai 60 milioni di euro. Una cifra eccessiva per i Red Devils, che vorrebbero utilizzare Anthony Martial come contropartita per abbassare la richiesta. L'attaccante francese è in scadenza a giugno e non rinnoverà il contratto: sarebbe l'unico modo per monetizzare sulla sua cessione.