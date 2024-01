Inter, per Inzaghi c'è Buchanan: affare da dieci milioni

Mancano ancora gli ultimi dettagli e poi l’ufficialità, ma l’Inter è ormai vicina a piazzare il primo colpo del mercato invernale. Dai dodici acquisti che l’estate scorsa rivoluzionarono la rosa a disposizione di Inzaghi, all’urgenza di coprire il buco sulla fascia destra per i guai fisici di Cuadrado. Oggi si punta a chiudere l’accordo e a quel punto si capirà quando potrà sbarcare a Milano Tajon Buchanan , esterno canadese classe 1999, inseguito a lungo dai dirigenti nerazzurri e strappato alla pericolosa concorrenza del Manchester City. L’operazione - per un trasferimento a titolo definitivo - sarà da 10 milioni complessivi, bonus inclusi, con una parte fissa vicina ai 7 milioni. Gli ultimi dettagli da chiarire riguardano tempi ed entità delle rate. La richiesta iniziale del club belga partiva da 12 milioni e un peso importante l’ha avuto anche la volontà del giocatore di trasferirsi in nerazzurro, per compiere il grande salto in una big e non rinnovare con il Bruges il contratto in scadenza nel 2025.

Inter, i nuovi orizzonti

Del resto che il giocatore fosse già proiettato altrove, e che la trattativa fosse ormai in fase avanzata, l’avevano testimoniato anche le ultime scelte tecniche del suo allenatore, che in Belgio l’aveva lasciato fuori nelle ultime due sfide di Champions, nell’ultima di coppa nazionale e nelle ultime tre di campionato. L’ultimo match giocato da Buchanan risale così al 10 dicembre contro il Mechelen, quando venne sostituito poco prima dell’ora di gioco da Ronny Deila. Come testimonia anche la modalità dell’operazione, a titolo definitivo fin dal primo momento, si parla di un giocatore che per l’Inter è stata fin dall’inizio la scelta numero uno, alla luce delle sue caratteristiche tecniche e di un rinforzo in prospettiva sul versante destro anche nel caso in cui non venisse rinnovato il contratto di Dumfries. Nell’immediato per puntare alla seconda stella serviva un’alternativa pronta, da inserire subito negli schemi di Inzaghi e per farlo adattare il prima possibile ai ritmi del calcio italiano.

Inter-Buchanan, le tempistiche

Se i tempi tecnici non dovessero permettere la convocazione di Buchanan per la sfida con il Verona all’Epifania, si andrebbe di certo al match del 13 gennaio in casa del Monza per un possibile debutto. Nel frattempo Inzaghi potrà contare su Dumfries, rientrato nel finale a Genova e pronto a ritrovare la miglior condizione giocando con maggior continuità. L’operazione di Cuadrado a causa della tendinite e gli infortuni delle ultime settimane hanno reso non più rinviabile l’accelerazione dei dirigenti per il canadese. Il prossimo movimento, invece, potrebbe essere in uscita, visto che proseguono i contatti con il Siviglia per il passaggio di Agoume sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il giovane classe 2002 punta a giocare di più, dopo aver disputato appena 4’ fin qui nella trasferta dell’Inter a Salerno.