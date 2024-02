Marotta e il mercato: "Su Zielinski...". Poi la battuta su De Laurentiis

MILANO - Testa al presente ma anche al futuro per Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter che poco prima della sfida scudetto contro la Juve a San Siro ha parlato anche di mercato in vista della prossima stagione.

Marotta su Zielinski e De Laurentiis

"Zielinski? L'anno prossimo l'Inter giocherà ancora più competizioni, avremo il Mondiale per Club - ha detto Marotta ai microfoni di Dazn a ridosso del derby d'Italia -. Quindi stiamo cercando di fare una rosa ancora più competitiva. Non vogliamo 11 titolari, vogliamo tutti co-titolari. Abbiamo il dovere di perseguire opportunità come Zielinski. Se riusciremo a tesserarlo lo faremo, altrimenti no. Ma ha tutte le qualità, le skills, per far parte della rosa dell'Inter". Così invece si è espresso sull'imitazione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: "Ma sì, nel calcio se non ci fosse l’ironia sarebbe drammatico".

La trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez

Il discorso si è spostato anche sulla trattativa per rinnovo del capitano interista Lautaro Martinez: "Ci siamo un attimo fermati per le tante competizioni che stavamo giocando in questo periodo, ma riprenderemo presto - ha assicurato Marotta -. Ci vuole tempo, è un contratto importante per lui e per noi. I rapporti sono veramente splendidi e quindi non vedo assolutamente preoccupazioni eccessive".