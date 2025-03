Nico Paz all'Inter, il padre a cena a Milano da Zanetti: si accende il mercato, cosa è successo

"Dico di sì". All'asado e forse chissà a che altro. Ieri sera Javier Zanetti ha cenato con Pablo Paz, padre di Nico, ex calciatore e suo amico di lungo corso. Una serata all'insegna della grande convivialità, come testimonia la foto condivisa sui social dalla moglie del vicepresidente dell'Inter, Paula de la Fuente. "Grazie amici, era tutto buonissimo", ha aggiunto nella didascalia alla storia Instagram. Che il 20enne talento del Como - sei gol e cinque assist fin qui in stagione - voglia giocare nell'Inter è cosa ormai assodata, la sua disponibilità c'è ma adesso tocca al club nerazzurro trovare la mossa giusta per superare gli ostacoli. C’è ancora un bel po’ di strada da percorrere per portarlo a Milano, e non solo al ristorante dove hanno cenato ieri Zanetti e il padre, anche se la società di Viale della Liberazione parte quantomeno da una buona posizione. Da un lato c'è il già citato assenso del diretto interessato, dall’altro proprio il legame tra Zanetti e Pablo Paz potrebbe aiutare nell'intavolare l’inizio della trattativa. I due - che hanno giocato insieme in nazionale argentina e hanno preso parte all’Olimpiade di Atlanta nel 1996 e al Mondiale del 1998 in Francia - avevano già parlato a lungo sabato pomeriggio, quando il dirigente nerazzurro si era recato al Sinigaglia per assistere a Como-Venezia e soprattutto per perorare la propria causa in chiave mercato. Chissà che un asado al Botinero, ristorante della famiglia Zanetti a Milano, non abbia aiutato.