Inter, ecco Luis Henrique: il brasiliano è atterrato a Malpensa

Mentre resta in sospeso il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, l' Inter continua a muoversi sul mercato e mette a segno un altro rinforzo. Dopo l'acquisto di Luka Sucic , è il turno di Luis Henrique : l'esterno brasiliano classe 2001 è atterrato oggi all’aeroporto di Malpensa per sostenere le visite mediche , ultimo passo prima della firma ufficiale.

Inter, Luis Henrique è atterrato a Milano

L’accordo con l’Olympique Marsiglia è stato definito nelle scorse ore e il giocatore, al suo arrivo in Italia, ha rilasciato un breve commento ai giornalisti presenti: "Se sto realizzando un sogno? Certo". Luis Henrique è destinato a entrare fin da subito nei piani del club nerazzurro e dovrebbe essere a disposizione della squadra già in occasione del prossimo Mondiale per Club.

I numeri di Luis Henrique

Ala destra brasiliana classe 2001, nell'ultima stagione in Ligue 1 ha messo a segno sette gol e fornito otto assist ai compagni. Nel 2020, invece, il Marsiglia l'aveva acquistato dal Botafogo per circa dodici milioni di euro.