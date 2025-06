L'Inter chiama Fabregas: attesa per il futuro di Inzaghi, il club contatta Cesc

Domani, forse, rischia di essere già tardi. Perché c'è il Mondiale per Club e soprattutto la prossima stagione da programmare. L'Inter deve dimenticare in fretta la batosta in finale di Champions e deve sciogliere quanto prima il nodo allenatore. Per questo nelle ultime ore la società ha contattato Cesc Fabregas. È lui la prima scelta in caso di addio di Simone Inzaghi. Domani sarà la giornata chiave con l'incontro tra il tecnico e la società. Se Inzaghi andrà via, magari accettando la corte dell'Arabia (ma c'è chi dice che potrebbe persino restare un anno fermo dopo tutto lo stress dell'ultima stagione), Marotta e Ausilio vireranno subito su Fabregas. Lo spagnolo, in vacanza con la famiglia, ha finora declinato tutte le offerte, sposando in pieno il progetto del Como. Ma per l'Inter rimetterebbe tutto in discussione. E questo a Milano lo sanno molto bene: ecco perché ieri Cesc è stato chiamato.