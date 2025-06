Inter, contatto con Fabregas dopo l'addio a Inzaghi

Inter, contatto con Fabregas per il post Inzaghi

L’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea sarebbe stato sondato dalla dirigenza nerazzurra come possibile profilo per avviare un nuovo ciclo. Fabregas, che ha portato al decimo posto il club lacustre nell'ultimo campionato italiano, ha attirato l’attenzione di diversi club per il suo approccio moderno e carismatico alla guida tecnica.

Il percorso di Fabregas con il Como

Prima tecnico della Primavera del Como, poi ad interim nella stagione della promozione in A, Fabregas è diventato l'allenatore del club a tutti gli effetti soltanto in questa stagione, in cui ha raccolto 49 punti raggiungendo un'agevole salvezza.