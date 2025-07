Mercato Inter, Lookman è la priorità: Chivu lo vuole ma servono 50 milioni

Openda , dicevamo, è il secondo della lista e avrebbe già dato una disponibilità a valutare il trasferimento all’Inter, attratto dalla Champions: per lui (che rispetto a Lookman ha tre anni in meno e dunque si avvicina di più al profilo tracciato da Oaktree) i nerazzurri vorrebbero contenere l’investimento sui 35 milioni di euro . In quella fascia di prezzo rientra pienamente anche Ben Seghir , legato al Monaco per altre due stagioni. Poi c’è Nkunku , in uscita dal Chelsea.

Inter, le uscite: Taremi fa spazio in attacco

Contestualmente l’Inter deve far uscire Mehdi Taremi che sta cercando una sistemazione altrove: ieri dall’Iran hanno rilanciato su possibili novità per il futuro della punta ex Porto, che si sarebbe affidato a Federico Pastorello per cercare una nuova destinazione dove poter essere titolare e giocare con continuità. All’Inter al momento non sono arrivate offerte ufficiali, anche se i nerazzurri partono da una richiesta di circa 10 milioni. L’iraniano vorrebbe rimanere ad alti livelli nel calcio europeo e sono particolarmente interessate sia il Nottingham sia il Fulham.

Inter, tutte le uscite e la situazione Calhanoglu

A livello di cessioni, invece, si registra un prepotente ritorno del Villarreal per Buchanan (piace molto anche al Sassuolo) per il quale l’Inter prende in considerazione soltanto la cessione a titolo definitivo e non la formula del prestito in quanto vorrebbe subito monetizzare il cartellino del canadese. A margine dell’assemblea di Lega il presidente Marotta ha tagliato corto su Calhanoglu («sarà in ritiro essendo dell’Inter a tutti gli effetti») e ha confermato l’imminente chiusura per il trasferimento di Valentin Carboni: «Andrà al Genoa e crescerà con un bravo allenatore come Vieira». L’argentino andrà in Liguria in prestito secco ed entro la fine di questa settimana sosterrà le visite mediche di rito: il Genoa prenderà dei bonus in base al rendimento del giocatore. Infine prosegue la trattativa con il Bruges per Aleksandar Stankovic, su cui c’è l’accordo per una cessione a 10 milioni, ma l’Inter vuole fissare una recompra non superiore a 25 milioni mentre il club belga vorrebbe piazzarla almeno a 30.