Calhanoglu, spunta la pista Fenerbahce: tutti i dettagli

"Calhanoglu non ha mai chiesto di essere ceduto, né abbiamo mai ricevuto offerte per lui. Non è mai stato messo sul mercato e l'Inter spera di poter andare avanti a lungo con lui": così il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha provato ad allontanare tutte le voci di mercato attorno a Calhanoglu. Ma dalla Turchia continuano a insistere per un suo ritorno in patria. Prima il tentativo, definito spregiudicato dallo stesso Ausilio, del Galatasaray . Ora è spuntata la nuova pista che porterebbe a un tentativo del Fenerbahce .

Il Fenerbahce ci prova per Calhanoglu: la nuova pista

L'emittente turca YS Tv ha parlato di un incontro tra il presidente del Fenerbahce Ali Koç e Hakan Çalhanoğlu per chiedere informazioni sullo stipendio e sulle richieste dell'Inter per una sua possibile cessione. Al momento si parla solamente di un'idea, anche perchè è remota la prospettiva che il club turco possa spendere così tanto per il centrocampista dei nerazzurri, ma mai dire mai. Ovviamente sarebbe un rinforzo preziosissimo per la squadra di Mourinho e un colpo importante per il club, in campo e d'immagine, per rispondere alla sfilza di top playe che stanno prendendo i rivali del Galatasaray in vista del ritorno in Champions League.