Lookman-Leoni: l’Inter aumenta il tesoretto

Fuori un altro. Dopo quella di Aleksandar Stankovic , l’Inter è in dirittura d’arrivo per un’altra cessione. Buchanan , infatti, tornerà al Villarreal, dove era stato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione, stavolta a titolo definitivo. Nelle casse nerazzurre finiranno 8,5 milioni , e verrà anche mantenuto il 20% sulla futura rivendita. Ebbene, tenuto conto che Stankovic jr. è finito al Bruges per altri 9,5 milioni (ieri l’ufficialità), il raccolto di Marotta-Ausilio-Baccin raggiunge i 18 milioni di euro . Significa che cominciano ad essere consistenti le nuove “munizioni” a disposizione per completare il mercato. Sono due, infatti, i tasselli che mancano: oltre all’assoluta priorità Lookman , infatti, subito dietro continua ad esserci Leoni , che ha già concesso la sua preferenza alla squadra nerazzurra.

L'Inter aspetta Oaktree per l'assalto a Lookman

Il fronte è doppio, ma esistono in ogni caso esigenze e tempistiche diverse. In sintesi, prima si chiude per il nigeriano e poi ci si potrà dedicare al difensore. I segnali, però, non sono quelli di una soluzione particolarmente rapida. L’Atalanta, infatti, continua ad essere rigida nella sua richiesta di 50 milioni e soprattutto sulla pretesa che l’operazione si chiuda a titolo definitivo e non attraverso un prestito con obbligo di riscatto, come proposto inizialmente. Al momento, è ferma anche l’Inter sui 40 milioni messi sul tavolo la scorsa settimana. C’è la consapevolezza di dover alzare la posta, ma ancora non è stato fatto il passo. E, a questo punto, c’è da credere che si slitterà quanto meno alla prossima settimana. Al di là delle risorse supplementari, il nodo resta sempre Oaktree. Dopo aver dato il via libera all’offerta di 40 milioni per Lookman, nonostante ne fossero già stati investiti oltre 60 per gli acquisti di Sucic, Luis Henrique e Bonny, più il riscatto di Zalewski, il fondo americano ancora non ha autorizzato il rilancio. Vero che ci sono già stati segnali di disponibilità, ma non è ancora arrivato il semaforo verde. Nel frattempo, va avanti senz’altro il lavoro “ai fianchi” dei rappresentanti di Lookman, con il club bergamasco. Almeno per il momento non ha sortito gli effetti sperati, ma proseguirà. Come il nigeriano prosegue il suo programma di recupero dal guaio al polpaccio. Se la situazione non dovesse essersi sbloccata nel momento in cui sarà guarito, allora occorrerà capire quale sarà il suo atteggiamento.

Inter, Leoni resta in attesa: servono le cessioni degli esuberi

L’attesa sarà ancora più lunga per Leoni. Che, in ogni caso, ha accettato di “sopportarla”. L’Inter ha spiegato al suo agente, Crnjar, lunedì pomeriggio in visita in viale Liberazione, la necessità di mettere insieme un tesoretto prima di affondare il colpo con il Parma. E il difensore ha compreso. Come premesso, due pedine sono state già sistemate, ne mancano altre quattro per completare il lavoro e bussare alla porta del club emiliano. Gli altri esuberi rimanenti, come noto, sono Asllani, Sebastiano Esposito, Palacios e Taremi, a cui è stato concesso qualche giorno di vacanza di più assieme alla famiglia, dopo essere rimasto a lungo bloccato in Iran. L’obiettivo è mettere insieme almeno una trentina di milioni. A quel punto, non solo sarebbe “coperto” l’investimento supplementare per Lookman, ma sarebbe pure pronta un’offerta da 30-35 milioni al Parma per regalare Leoni e Chivu.