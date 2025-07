Lookman ha fretta e vuole solo l’Inter: pronto a firmare un maxi contratto

MILANO - Mentre trascorre il weekend di attesa prima del rilancio interista per Lookman , che comunque non avverrà prima di martedì, attorno a Leoni si allarga la concorrenza. Attenzione, nulla è cambiato rispetto ai giorni scorsi. Il gioiello del Parma si è promesso al club nerazzurro. E non ci sono passi indietro rispetto a tale proposito, avendo pure accettato di aspettare che Marotta, Ausilio e Baccin raccolgano, attraverso le cessioni, le risorse necessarie per l’affondo. Nel frattempo, però, sul difensore di origini romane aumenta l’attenzione della Premier . Oltre al Liverpool , infatti, stanno raccogliendo informazioni anche il Newcastle e il Tottenham . Tutte squadre che, peraltro, garantirebbero la vetrina Champions . Ed è chiaro che il “volume di fuoco” che hanno a disposizione le società inglesi è decisamente superiore a quello delle italiane. Insomma, nel caso, non avrebbero problemi a mettere sul tavolo i 35 milioni che pretende il Parma per lasciarlo andare. E magari pure qualche spicciolo in più…

Inter, fattore Chivu

Come premesso, però, il pericolo non è immediato. Leoni, infatti, è rimasto convinto dal progetto tecnico nerazzurro, dalle sue prospettive in squadra, per di più con la garanzia di ritrovare Chivu, ovvero colui che a Parma gli ha subito dato fiducia. Insomma, c’è l’idea che quella interista sia la piazza giusta per fare il salto. L’attesa, però, non sarà eterna. Nel senso che Leoni e il suo entourage, ad un certo punto, si aspettano di ricevere segnali di un certo tipo. Altrimenti scatteranno valutazioni differenti. L’eventualità di restare in Emilia, evidentemente, non può essere scartata. Anzi, sarebbe la soluzione preferita da Krause, presidente della società gialloblù. D’altra parte, non mancheranno le offerte allettanti. E, qualora l’ancora 18enne difensore dovesse confermare il desiderio di restare in Italia, occhio a Juventus e, soprattutto, Milan. Sia Tare sia Allegri, infatti, sono grandi estimatori di Leoni. Solo che adesso nemmeno il Diavolo è delle condizioni di farsi avanti con il club emiliano: prima deve fare posto nel reparto arretrato, con Thiaw che, dopo il no al Como, continua ad essere ancora candidato all’uscita.