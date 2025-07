Lookman all'Inter, incontro concluso con l'Atalanta: cosa manca per chiudere

In un modo o nell'altro, questa dovrà essere la settimana decisiva per avere un risvolto definitivo sulla situazione Lookman. L'Inter vuole regalare un rinforzo di alto livello a Chivu per affrontare la prossima stagione e quello del nigeriano è il profilo perfetto secondo la dirigenza nerazzurra. Oggi nuovo incontro tra l'Inter e l'Atalanta per definire i nuovi termini. Nuovi colloqui che si sono conclusi con l'offerta di Marotta che resta sui 40 milioni di euro di parte fissa + 5 milioni di bonus e non si spingerà oltre.