Lookman, l'Inter aspetta la risposta dell’Atalanta

Countdown Lookman . L’Inter lo ha fatto scattare mercoledì, dopo le dichiarazioni di Percassi, che hanno determinato la prima apertura alla cessione del nigeriano. L’ad atalantino ha parlato dell’offerta ufficiale ricevuta, ovvero 42 milioni più 3 di bonus , rinviando però la risposta a tempo indeterminato , in base alle proprie necessità. In realtà, sembra che l’attesa sarà breve: già oggi, infatti, il club orobico comunicherà la sua posizione. Nulla si può escludere quando si tratta di mercato. Tuttavia, dopo aver sostanzialmente dichiarato che il futuro di Lookman è lontano da Bergamo , sarebbe sorprendente un “deragliamento”: le conseguenze sarebbero rischiose per tutti. È vero che Marotta, lunedì scorso, aveva accennato a soluzioni alternative. Ma la realtà è che non ce n'è nessuna veramente calda: l'all in è stato su Lookman .

Lookman, l'Inter non alzerà di nuovo l'offerta

Nel caso, un eventuale no dell’Atalanta come dovrebbe essere letto? Probabilmente come il tentativo per ottenere qualche spicciolo più. Magari anche solo un paio di milioni di bonus. Si tratterebbe anche di un segnale alla piazza: non abbiamo ceduto, ma abbiamo tenuto fino alla fine, raccogliendo il massimo. Resta da capire, però, se l’Inter sia disposta a aggiungere ancora qualcosa. Il messaggio, ufficioso, è che non si andrà oltre. Ma la linea era la stessa anche dopo il primo approccio, ovvero quando furono messi sul tavolo 40 milioni, per di più con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Poi, però, il rialzo c’è stato. La sensazione, dunque, è che siamo ancora alle prese con il classico gioco delle parti, ognuna delle quali ricorre a qualsiasi mezzo o strumento per strappare di più.

Lookman vuole l'Inter, l'Atalanta può fare muro

Chi fatica a mordere il freno, evidentemente, è Lookman. Vuole l’Inter e ha troncato sul nascer qualsiasi discorso alternativo, compresa la proposta di rinnovo, a cifre superiori, che gli ha fatto recapitare l’Atalanta. I suoi agenti in questi giorni sono fisicamente a Bergamo, ma soprattutto sono in costante contatto con la società orobica, pressando per l’uscita del loro assistito. Dopo le parole di Percassi, i propositi di rottura immediata sono finiti comprensibilmente nel cassetto. Ma, evidentemente, torneranno di attualità se l’Atalanta dovesse rialzare il muro. Ad ogni modo, verrà scavallato anche lo snodo dell’amichevole di domani con il Lipsia. Lookman, infatti, non sarà a disposizione e quindi questo pomeriggio non partirà per la Germania, ma fondamentalmente perché il suo percorso di recupero dopo il guaio muscolare al polpaccio non è completato, tanto che pure ieri ha svolto solo un lavoro individuale. La guarigione, però, è vicina. E, a quel punto, o il nigeriano avrà raggiunto Chivu alla Pinetina, oppure verranno utilizzati mezzi alternativi per raggiungere lo scopo. Diciamo che sarebbe l’ultima risorsa su cui potrebbe contare l’Inter. La speranza, però, è che la situazione si sblocchi prima.