Lookman, è rottura con l'Atalanta: la Dea dice no all'Inter, il nigeriano va allo scontro

Ademola Lookman non è il tipo da accettare un no come risposta. Così ieri pomeriggio, quando è stato informato della mail che l’Atalanta aveva inviato all’Inter al grido di «grazie per l’offerta ma no, grazie», ha reagito di pancia e ha piazzato un bel casino social, come conviene in questi tempi di società liquida e calciomercato fluido. Via la foto profilo da Instagram, e questo è il meno. Via qualunque riferimento all’Atalanta nella bio, ora si professa esclusivamente calciatore della Nigeria e un buon credente, ricordandoci che «Dio è grande». E via tutte le foto in maglia nerazzurra, anche quelle del trionfo in Europa League: resiste solo un post dell’account ufficiale del Pallone d’Oro con la sua nomination, quello proprio non poteva sparire nel nulla. Il grande intrigo di mercato poteva chiudersi con un bel sì o un bel no, invece è diventato sempre più il giallo dell’estate. Con una conseguenza pratica indiscutibile: Lookman, che finora aveva mantenuto un basso profilo, è andato palesemente alla rottura con il club di Percassi, che pure pubblicamente aveva ammesso che sì, Ademola aveva chiesto la cessione. Ed è una frattura difficile da ricomporre in tempi brevi. Per andare all’Inter aveva rifiutato una proposta di rinnovo con i bergamaschi più ricca del contratto che avrebbe trovato a Milano, addirittura 5 milioni di euro netti a stagione. Se non altro l’infortunio al polpaccio dal quale si sta riprendendo ha evitato il peggio, e cioè che tutto questo accadesse durante la trasferta dell’Atalanta, partita ieri pomeriggio per Lipsia dove stasera giocherà in amichevole.