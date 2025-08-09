Lookman e Inter senza scadenza: la situazione

BERGAMO - «Mola non aver mai paura di calciare un rigore», recitava tempo fa uno striscione fuori da Zingonia. Era un freddo mercoledì di febbraio, l'Atalanta era stata appena eliminata dai playoff di Champions League per mano del Bruges, Lookman era stato pizzicato da Gasperini in conferenza stampa dopo un tiro dal dischetto (sbagliato) che avrebbe potuto ribaltare il discorso qualificazione. Ere differenti rispetto a un presente in cui l'attaccante nigeriano si allena da solo - forse proprio in quel resort in Portogallo tanto caro durante i periodi complicati - e calcia rigori solitari sognando San Siro.
Le sanzioni dell'Atalanta
La cronaca di una separazione annunciata (quasi scontata a inizio stagione, poi complicatasi dopo la reazione del giocatore) ha incarnato la trama di una soap opera a tratti drammatica: al quinto giorno della fase due il risultato è sempre lo stesso, con l'attaccante assente ingiustificato - niente certificati né contatti -, comportamento mal digerito dalla stessa Atalanta che a breve comunicherà la propria decisione. Resta da capire soltanto l'entità della sanzione, ma la multa è certa e con ogni probabilità sarà abbastanza pesante. Un atteggiamento che ha deluso tutti in casa Dea, a partire da chi gli aveva dato fiducia dopo la breve parentesi al Leicester e l'avventura tutt'altro che indimenticabile in maglia Lipsia.
Inter, niente piano b
E l'Inter? I nerazzurri come al solito attendono ulteriori sviluppi e non hanno fissato nessuna data di scadenza, ma soprattutto dalle parti di Appiano non sono mai state seguite piste parallele. L'intenzione è quella di portare Lookman alla corte di Cristian Chivu, ma senza fare passi affrettati. L'Atalanta dovrà risolvere (in un modo o nell'altro) la situazione, ma la via sembra già tracciata, col giocatore che verrà probabilmente ceduto al termine dell'attuale sessione di mercato. Complicato pensare che il club bergamasco possa lasciarlo in tribuna per mesi - anche se nessun provvedimento può essere escluso a priori -, motivo in più per attendere: Marotta non vuole rilanciare al buio e vuole capire effettivamente quali saranno le mosse dell'Atalanta. La Dea non ha mai fatto il prezzo e sembra non avere nessuna intenzione di sbilanciarsi, il giocatore piace a diverse squadre, ma attualmente non c'è nessuna offerta concreta sul piatto atalantino. E la prossima settimana potrebbe essere decisiva: il nigeriano, dopo la sanzione, dovrà in qualche modo rispondere al club d'appartenenza per evitare un tutti contro tutti. Le due società coinvolte probabilmente cercheranno un punto di contatto. È pur vero che non ci sono date di scadenza, ma i giorni scorrono via. E il mercato sta per entrare nelle ultime curve.
