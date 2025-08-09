Lookman e Inter senza scadenza: la situazione

Inter, niente piano b

E l'Inter? I nerazzurri come al solito attendono ulteriori sviluppi e non hanno fissato nessuna data di scadenza, ma soprattutto dalle parti di Appiano non sono mai state seguite piste parallele. L'intenzione è quella di portare Lookman alla corte di Cristian Chivu, ma senza fare passi affrettati. L'Atalanta dovrà risolvere (in un modo o nell'altro) la situazione, ma la via sembra già tracciata, col giocatore che verrà probabilmente ceduto al termine dell'attuale sessione di mercato. Complicato pensare che il club bergamasco possa lasciarlo in tribuna per mesi - anche se nessun provvedimento può essere escluso a priori -, motivo in più per attendere: Marotta non vuole rilanciare al buio e vuole capire effettivamente quali saranno le mosse dell'Atalanta. La Dea non ha mai fatto il prezzo e sembra non avere nessuna intenzione di sbilanciarsi, il giocatore piace a diverse squadre, ma attualmente non c'è nessuna offerta concreta sul piatto atalantino. E la prossima settimana potrebbe essere decisiva: il nigeriano, dopo la sanzione, dovrà in qualche modo rispondere al club d'appartenenza per evitare un tutti contro tutti. Le due società coinvolte probabilmente cercheranno un punto di contatto. È pur vero che non ci sono date di scadenza, ma i giorni scorrono via. E il mercato sta per entrare nelle ultime curve.