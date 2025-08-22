Inter, ecco Diouf dal Lens: oggi le visite mediche, tutte le cifre

Né Konè, né Djaoui Cissé, ma l’Inter ha finalmente il suo nuovo centrocampista. Si tratta di Andy Diouf, in arrivo dal Lens in cambio di 20 milioni di euro come parte fissa e altri 5 sotto forma di bonus. Già oggi il giocatore sarà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto: un quinquennale da circa 2 milioni a stagione. E ci sono i margini perché sia già a disposizione di Chivu per il debutto in campionato con il Torino di lunedì. L’Inter era sulle tracce di Diouf già da un paio di giorni, ma è riuscita a tenere l’operazione sotto traccia. Ne ha fatto le spese anche il Napoli, che aveva il centrocampista francese nel suo mirino da tempo, senza però trovare un accordo con il Lens. Colta l’opportunità, in viale Liberazione hanno premuto sull’acceleratore e ieri mattina l’affare è stato chiuso attraverso una call decisiva.