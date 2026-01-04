Corriere dello Sport.it
domenica 4 gennaio 2026
Marotta svela il mercato dell'Inter: dallo scambio con Inzaghi per Cancelo alle incognite Frattesi e Asllani

Il presidente del club nerazzurro ha fatto il punto sulle possibili operazioni in entrata e in uscita prima della sfida casalinga con il Bologna
3 min
TagsCalciomercato InterJoao Cancelofrattesi

Il punto sul Frattesi e sul possibile arrivo di Joao Cancelo, ma non solo. Sono diversi i temi di mercato toccati dal presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, prima del calcio d'inizio di Inter-Bologna, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A. Nel prepartita, in diretta su Dazn, Marotta ha spiegato: "Abbiamo problemi col recupero di Dumfries. Vogliamo vedere se questo mercato può portare l’opportunità di avere un giocatore che possa avere quelle caratteristiche e sia all’altezza degli altri giocatori. Vedremo cosa accadrà, siamo in una fase interlocutoria”.

Marotta: "Scambio per Cancelo? l'Al-Hilal cerca un difensore centrale, valuteremo il da farsi"

Possibile uno scambio con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che cerca un difensore centrale: Cancelo ha un contratto che nessuna squadra italiana sarebbe in grado di affrontare. La situazione è molto particolare. Se ipotizziamo uno scambio, loro vogliono un difensore centrale. Quando entreremo in una contrattazione valuteremo il da farsi. Il tutto va fatto per sistemare la fascia destra, che risente della mancanza di Dumfries.

Inter, Marotta sul futuro di Frattesi e Asllani

Il Galatasaray su Frattesi: "Se vuole andare via ci confronteremo e valuteremo, ma non siamo in quella situazione. Lui non vuole andare via e non abbiamo ricevuto offerte da questo o quel club. Però, rimaniamo aperti a eventuali confronti. Asllani torna? Lui è un nostro patrimonio, lo abbiamo dato in prestito al Torino e come minimo dobbiamo rispettare il valore del giocatore. Se non ci fossero le condizioni per restare a Torino, dovremmo trovare un’altra sistemazione. Col Torino non abbiamo ancora parlato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Inter

