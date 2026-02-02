Inter, ultimo tentativo per Diaby. Norton-Cuffy, tutto rinviato

Una porticina Beppe Marotta l’ha lasciata ancora aperta. Il mercato nerazzurro in linea teorica sarebbe chiuso, ma il condizionale rimane d’obbligo. Il presidente dell' Inter sa bene che anche a poche ore dal gong «può capitare di tutto». Ieri ha detto di non prevedere «cose concrete all’orizzonte», ma l'ultimo giorno della finestra invernale può ancora riservare un sussulto sul fronte Moussa Diaby . L'offerta inoltrata all'Al-Ittihad per il prestito con diritto di riscatto fino a dicembre (che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate presenze) è ancora sul tavolo del club saudita. PIF ha registrato anche l'insistenza del giocatore e dovrà decidere nel giro di poche ore se dare il via libera oppure se tenerlo contro la sua volontà.

Norton-Cuffy in estate

L’Inter per l’immediato crede di potersela cavare con Luis Henrique e l’ormai rientrato Darmian. Chivu incrocia le dita e spera di riavere a disposizione prima possibile l’olandese, blindato fino a fine stagione proprio dal presidente nerazzurro, che ha etichettato la telefonata del Liverpool come «al limite della correttezza, fatta anche in modo improvvido, che non fa altro che destabilizzare». L’addio sembra però soltanto rinviato. Per giugno il genoano Norton-Cuffy è il profilo individuato in viale della Liberazione per sostituirlo con caratteristiche abbastanza sovrapponibili. Per l'immediato, invece, l'Perisic si è complicata al punto da costringere Marotta a parlarne ieri già al passato. Difficile possa aprirsi uno spiraglio. Del croato ha parlato indispettito Marcel Brands, direttore generale del PSV Eindhoven: «Si scrive molto a riguardo, noi non abbiamo sentito nulla. Ne abbiamo parlato con il giocatore, a quanto pare è stato contattato. Ultimamente va così. Ma lui resta».

In stallo

C’è anche la cessione di Frattesi al Nottingham. L’Inter aveva aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, ma solo se fosse riuscita a mettere le mani sul sostituto. Per ovvi motivi non sarà Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena. Il francese farà oggi le visite con il club nerazzurro, ma farà subito ritorno in Emilia. Rimarrà lì fino a giugno, poi si studierà il prossimo step nel suo percorso di crescita. Il nome per l’immediato, che avrebbe acceso la piazza, sarebbe stato quello di Curtis Jones, apprezzato tanto da Chivu e disposto a trasferirsi a Milano. Il contratto in scadenza nel 2027 rende impossibile l’ipotesi del prestito con diritto.