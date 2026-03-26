Salah può fare un regalo all’Inter: Diaby si avvicina all’Inter, perché è intrigo di mercato

MILANO - Salah può regalare Diaby all’Inter. Già, perché l’addio al Liverpool dell’attaccante egiziano ha già avuto un’evoluzione in queste ore. Stando ai primi rumors, infatti, il suo futuro, più che negli Usa, sarebbe in Arabia Saudita, con almeno tre club già sulle sue tracce: l’Al Ittihad, l’Al Qadsiah e pure l’Al Hilal di Inzaghi. Il primo, però, si sarebbe mosso in maniera più concreta, tanto da mettere sul tavolo un biennale da 100 milioni di euro. Nel caso, però, l'arrivo di Salah costringerebbe qualcuno a fargli posto. Ed è qui che è spuntato il nome di Diaby: sarebbe lui il prescelto per fare le valigie , "cavalcando" anche del suo desiderio di tornare in Europa.

Il tentativo a vuoto dell'Inter per Diaby

Evidentemente, si tratta di un incastro ancora tutto da realizzare, anzi da avviare. Nel frattempo, però, in casa nerazzurra hanno già cominciato a drizzare le antenne. Diaby è stato a lungo un nome caldo nella fase finale dell'ultimo mercato di gennaio. L’idea era di aggiungere una variabile diversa al reparto offensivo. E il francese aveva accolto con grande favore la proposta nerazzurra. Insomma, era stata raggiunta un’intesa, che, però, è andata a scontrarsi con le resistenze dell’Al Ittihad. Viale Liberazione aveva proposto un prestito con diritto di riscatto. Senza, però, ottenere spiragli.

Opzione tattica con Diaby

Tuttavia, il giocatore continua a piacere. Le sue caratteristiche, vale a dire velocità, dribbling, insieme alla possibilità di partire dalle fasce per accentrarsi e puntare la posta, non sono presenti in rosa. E Chivu, dopo aver rinunciato anche a Lookman la scorsa estate, ha già messo in chiaro in società di voler colmare quel vuoto. L’obiettivo è quello di avere un elemento che dia imprevedibilità, che permetta di mutare l’assetto del fronte offensivo – il famoso 3-4-2-1, ma non solo – e che, con il risultato a favore, nei finali partita, consenta di fare male in contropiede.

Voglia d'Europa

In casa nerazzurra c’era già l’idea di tentare un nuovo assalto a Diaby a fine stagione. Il francese, infatti, come già sottolineato, non ha accantonato il suo desiderio di lasciare l’Arabia Saudita. E l’Inter, a giugno, come del resto lo era già a gennaio, sarebbe una destinazione più che gradita. Salah, quindi, potrebbe trasformarsi in una sponda preziosa. Sempre che, poi, si riesca a trovare una quadratura tra la disponibilità interista e le richieste dell’Al Ittihad. Che, è bene ricordarlo, nel 2024 ha investito ben 60 milioni per prelevare Diaby dall’Aston Villa.

Colpo tecnico e mediatico

Il prossimo mercato estiva interista sarà senz’altro molto intenso. Diversi giocatori faranno le valigie. E non soltanto gli elementi con il contratto in scadenza. L’organico verrà profondamente rinnovato e ringiovanito. Ma molto dipenderà dalle risorse a disposizione. Ce ne saranno: ormai è assodato. E anche nei desideri di Oaktree c'è l'intenzione di mettere a segno un colpo che abbia un impatto mediatico, oltre che tecnico. E Diaby avrebbe una logica anche in questo senso. Il suo acquisto, però, non potrà consumare tutte le "munizioni". Facile, quindi, che il primo approccio sarà ancora per un prestito, magari con l'inserimento di qualche condizione che renda obbligatorio il riscatto. Poi dovrà dare il suo contributo anche l'attaccante francese, spingendo per l'uscita con ancora più forza rispetto a quanto fatto lo scorso gennaio.