Dal Belgio: "Inter, piace Zekri, già pronti 4,2 milioni di euro"

MILANO – L’Inter ha messo gli occhi su Moncef Zekri , laterale sinistro classe 2008 di proprietà della squadra belga del Mechelen . Nato a Bruxelles, Zekri ha passaporto marocchino ed è per la squadra africana che ha scelto di giocare, tra Under 16 e Under 17.

Dal Belgio: Inter, pronti 4,2 milioni di euro per il giovane Zekri

Secondo quanto viene riportato in Belgio, il club nerazzurro sarebbe pronto a versare 4,2 milioni di euro per il cartellino di Zekri, garantendo al Mechelen una clausola del 10% e lasciando il giocatore per un’altra stagione in Belgio. Sul giovane mancino, in passato corteggiato anche da Ajax e Bayer Leverkusen, ora ci sarebbe anche il Brentford, disposto a investire le stesse cifre dell’Inter. Zekri gioca stabilmente in prima squadra. E, in questa annata, dopo aver debuttato in quella passata, ha già messo assieme 16 presenze in Jupiter Pro League, 11 delle quali da titolare.