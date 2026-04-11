Inter, l'indiscrezione sulla trattativa con il Barcellona per Bastoni: la maxi offerta dalla Spagna però potrebbe non bastare

50 milioni di euro non bastano . Per Alessandro Bastoni , serve un'offerta da capogiro per far vacillare l' Inter e lo stesso calciatore, che ad oggi non ha mai manifestato la volontà di andar via. Stando a quanto riportano i media spagnoli, il Barcellona continua a mostrarsi particolarmente interessato al difensore della Nazionale, reduce dalla disfatta in Bosnia e pronto ad affrontare il Como in Serie A.

Inter, Bastoni via solo per una maxi offerta: sirene dalla Spagna

Il quotidiano iberico "Sport" parla di un'offerta da 50 milioni di euro del Barcellona per Alessandro Bastoni. Questa, ad oggi, sarebbe la situazione rispetto alla presunta trattativa tra il club nerazzurro e la società blaugrana. Vedremo se, nelle prossime ore, ci sarà una risposta formale da parte dei vertici nerazzurri, nella persona del presidente Giuseppe Marotta o del direttore sportivo Piero Ausilio. Como-Inter si avvicina e determinate voci potrebbe infastidire il club in un momento cruciale della stagione. Del resto, per lasciar partire Bastoni, servirebbe una proposta economica da "top player", considerando l'importanza del giocatore nei meccanismi difensivi di Chivu. Peraltro, anche per un sito autorevole come Transfermarkt, Bastoni non vale meno di 80 milioni di euro, tenendo conto del pedigree e dell'età del calciatore (classe '99).

Le alternative in caso di cessione di Bastoni

E qualora si concretizzasse la cessione di Bastoni? Tra i possibili sostituti, sempre secondo Sport, ci sarebbero il centrale dell'Udinese Oumar Solet, già accostato all'Inter nelle precedenti sessioni di mercato, e il bosniaco Tarik Muharemovic, attualmente in forza al Sassuolo e protagonista con la sua nazionale proprio contro l'Italia di Gennaro Gattuso nei playoff Mondiali. Cresciuto nella Juventus Next Gen, nonché grande amico di Kenan Yildiz, ha attirato su di sé le attenzioni di tante big d'Europa negli ultimi mesi. Per l'Inter, si tratterebbe di un colpo in prospettiva, ma ad oggi appare davvero precoce parlare di sostituti e alternative. Bastoni non si muove, se non per cifre folli sul mercato.