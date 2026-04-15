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“Calhanoglu al Galatasaray? È concentrato sulla lotta scudetto Inter”: la verità dell’agente spazza via le voci della Turchia

I nuovi rumors sul futuro del centrocampista hanno spinto a intervenire il procuratore Stipic: i dettagli
Pietro Guadagno
2 min
TagsInterCalhanoglu

MILANO - Calhanoglu al Galatasaray nella prossima stagione. In Turchia ne sono certi. Come ne erano certi la scorsa estate. Le nuove voci, però, hanno spinto a intervenire Stipic, agente del centrocampista nerazzurro. «Hakan è sotto contratto con l’Inter fino al 2027 ed è molto felice. Speculazioni su un suo possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse ripetutamente in passato e ora vengono sollevate di nuovo. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray, né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c'è stata una concreta richiesta o sondaggio. Calhanoglu rimane pienamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase, l'Inter e la lotta per lo scudetto».

Calhanoglu e un futuro tutto da scrivere

Vicenda chiusa, almeno per il momento. Poi è chiaro che, a fine stagione, verrà fatto il punto. Calha si è confermato ancora elemento fondamentale, ma qualche acciacco muscolare gli ha fatto saltare diverse partite. Chivu ha massima stima di lui e vorrebbe continuare ad averlo a disposizione. Da capire come verrà gestita la scadenza 2027

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