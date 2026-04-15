“Calhanoglu al Galatasaray? È concentrato sulla lotta scudetto Inter”: la verità dell’agente spazza via le voci della Turchia

MILANO - Calhanoglu al Galatasaray nella prossima stagione. In Turchia ne sono certi. Come ne erano certi la scorsa estate. Le nuove voci, però, hanno spinto a intervenire Stipic, agente del centrocampista nerazzurro. «Hakan è sotto contratto con l’Inter fino al 2027 ed è molto felice. Speculazioni su un suo possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse ripetutamente in passato e ora vengono sollevate di nuovo. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray, né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c'è stata una concreta richiesta o sondaggio. Calhanoglu rimane pienamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase, l'Inter e la lotta per lo scudetto».