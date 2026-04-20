Ausilio sul futuro di Bastoni all'Inter: "Se qualcuno è interessato dovrebbe chiamarci..."
Campionato da finire, ma già si parla di mercato. E in casa Inter, con lo scudetto ad un passo, tiene sempre banco il futuro di Alessandro Bastoni. Piace al Barcellona, anche se offerte ufficiali non sono mai arrivate. Forse arriveranno. Per ora anche il ds nerazzurro, Piero Ausilio, non dà conferme sul difensore: "Bastoni ha un contratto con l'Inter e non ci sono situazioni tali da far pensare a un Bastoni lontano dall'Inter. Siamo contenti di lui e siamo sicuri che darà ancora tanto. Non so cosa dicono in Spagna. Se qualcuno fosse interessato a lui ci chiami, conoscono i nostri numeri di telefono, e non parli", ha affermato Ausilio all'evento ‘Inside the Sport 2026’ a Coverciano.
Bastoni e il momento no. Ausilio fa chiarezza
Il difensore nerazzurro e della Nazionale viene da mesi difficili. Tutto è nato dall’episodio della simulazione su Kalulu in Inter-Juve. I fischi dei tifosi avversari, la delusione con la maglia dell’Italia per non essere arrivato al Mondiale: forse è tempo di ripartire da qualche altra parte nonostante un contratto con il club valido fino al 2028. “Non abbiamo ancora pensato a cambiamenti tattici sul mercato, i discorsi sul futuro rimandiamo a momenti più tranquilli, ora ci sono obiettivi da conquistare. Dopo il Cagliari stiamo pensando solo al Como, questa è la mentalità nostra e del nostro allenatore”, ha spiegato ancora Ausilio. Che poi ammette su Palestra, obiettivo dell’Inter: “Parliamo di un ottimo calciatore. Sono sicuro quindi che sarà un giocatore importante intanto per l'Atalanta, poi vediamo cosa dirà il mercato e il futuro di questo ragazzo che sicuramente è di grande qualità".