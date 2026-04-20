Ausilio sul futuro di Bastoni all'Inter: "Se qualcuno è interessato dovrebbe chiamarci..."

Campionato da finire, ma già si parla di mercato. E in casa Inter, con lo scudetto ad un passo, tiene sempre banco il futuro di Alessandro Bastoni. Piace al Barcellona, anche se offerte ufficiali non sono mai arrivate . Forse arriveranno. Per ora anche il ds nerazzurro, Piero Ausilio, non dà conferme sul difensore: "Bastoni ha un contratto con l' Inter e non ci sono situazioni tali da far pensare a un Bastoni lontano dall'Inter. Siamo contenti di lui e siamo sicuri che darà ancora tanto. Non so cosa dicono in Spagna. Se qualcuno fosse interessato a lui ci chiami, conoscono i nostri numeri di telefono, e non parli", ha affermato Ausilio all'evento ‘Inside the Sport 2026’ a Coverciano.

Bastoni e il momento no. Ausilio fa chiarezza

Il difensore nerazzurro e della Nazionale viene da mesi difficili. Tutto è nato dall’episodio della simulazione su Kalulu in Inter-Juve. I fischi dei tifosi avversari, la delusione con la maglia dell’Italia per non essere arrivato al Mondiale: forse è tempo di ripartire da qualche altra parte nonostante un contratto con il club valido fino al 2028. “Non abbiamo ancora pensato a cambiamenti tattici sul mercato, i discorsi sul futuro rimandiamo a momenti più tranquilli, ora ci sono obiettivi da conquistare. Dopo il Cagliari stiamo pensando solo al Como, questa è la mentalità nostra e del nostro allenatore”, ha spiegato ancora Ausilio. Che poi ammette su Palestra, obiettivo dell’Inter: “Parliamo di un ottimo calciatore. Sono sicuro quindi che sarà un giocatore importante intanto per l'Atalanta, poi vediamo cosa dirà il mercato e il futuro di questo ragazzo che sicuramente è di grande qualità".