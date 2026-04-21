Inter, Perrone la prima mossa: è un obiettivo di mercato

Mirino puntato sul Como. Non solo perché la squadra lariana è l’ultimo ostacolo da superare per raggiungere la finale di Coppa Italia, ma anche perché all’ Inter quel progetto sul lago piace, in generale e pure in diverse sue espressioni più specifiche. Nico Paz , tanto per cominciare, è da tempo un oggetto dei desideri nerazzurri, anche se difficilmente verrà soddisfatto. A meno che, una volta riscattato l'argentino (questo pare l’intendimento delle “Merengues”), il Real Madrid non decida di trovargli un’altra sistemazione, andando però al (lauto) incasso. Fabregas , invece, era uno dei candidati per il dopo-Inzaghi, tanto che fu protagonista di una cena londinese con Ausilio. Infine, ecco Perrone , uno dei cardini dell’impianto di Cesc su cui il club nerazzurro ha messo gli occhi, nella prospettiva di rinforzare e ringiovanire la mediana.

Gli scenari per il futuro

Ovvio che l’Inter non abbia più bisogno di studiarlo: ormai, tra viale Liberazione e la Pinetina, Perrone è conosciuto alla perfezione. Ma stasera, in ogni caso, avrà comunque gli occhi addosso. L’operazione non è semplice. Perché il Como, come noto, non è una società che abbia bisogno di soldi, anzi è abituato a spenderli. Per di più, l’anno prossimo, se non in Champions, giocherà comunque in una delle altre due competizioni europee. Significa che servirà una rosa di un livello ancora superiore. Anche perché l’idea di base è quella di continuare a crescere e di arrivare il più in alto possibile. Cosa ne pensa, però, Perrone? Il Como gli ha senz’altro dato una straordinaria vetrina. Ma davanti al fascino dell’Inter non è semplice resistere. E nemmeno davanti a quello di Zanetti, che, da connazionale, ha già provveduto a trasmettergli la stima nerazzurra. Insomma, se Perrone chiedesse di ascoltare le proposte interiste e, magari, di assecondare il suo desiderio di compiere un balzo in alto, allora per viale Liberazione si aprirebbe qualche spiraglio in più.

Gli obiettivi

Evidentemente, non se parlerà questa sera, a margine del match. A fine stagione, però, si apriranno i canali di comunicazione tra i club e, a quel punto, la situazione sarà più chiara. Perrone, peraltro, fa parte di una lista di obiettivi per la mediana. Che comprende, innanzitutto, Stankovic jr, per cui è già stato deciso il ritorno alla base (ma non necessariamente la permanenza), versando 22 milioni di euro al Bruges, come previsto dalla clausola di recompra. Ma soprattutto nei pensieri di Chivu c’è il romanista Koné, il preferito per coprire il vuoto di fisicità in mezzo al campo. Perrone, in ogni caso, non sfigurerebbe.