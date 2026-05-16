Stankovic tentazione plusvalenza: due club inglesi sarebbero pronti con 40 milioni

Nulla di certo è già stato scritto, tanto che la volontà dell’Inter di esercitare la recompra per Aleksandar Stankovic non significa permanenza automatica a Milano per la prossima stagione. Anzi, il club nerazzurro di fronte a certe cifre potrebbe vacillare, soprattutto se si trattasse di quei quasi 40 milioni di euro messi sul tavolo da un paio di club di Premier League . Ossia circa il doppio del valore della recompra da pagare al Bruges ( 23 milioni ), che a sua volta aveva già versato nelle casse interiste 9,5 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino del ventenne serbo la scorsa estate. Dunque per il club di Viale Liberazione potrebbe concretizzarsi un margine interessante, da circa 20 milioni , da reinvestire sul mercato per potenziare la rosa attuale a disposizione di Chivu a fronte del sacrificio di un giovane dalle prospettive a dir poco interessanti. Non va dimenticato infatti che l’Inter insegue il sogno di Nico Paz e se per realizzarlo occorrerà rinunciare a Stankovic, allora l’ipotesi diventerebbe più concreta.

L'Inter e la recompra di Stankovic jr: mezza Europa sul talento serbo

OCCHI ADDOSSO. Allo stato attuale la recompra immediata più la relativa cessione rappresenta ovviamente una possibilità, un ragionamento che i dirigenti nerazzurri stanno facendo alla luce anche dell’appetibilità che il talentino classe 2005 sta riscuotendo nell’Europa che conta. Non solo i due club di Premier già menzionati, ma all’appello c’è anche l’interessamento di Borussia Dortmund e Atletico Madrid nonostante questi due club non si siano ancora palesati con offerte economiche per intavolare discorsi ufficiali. Di certo quella dell’Inter non è una scelta semplice, soprattutto considerata la stima che lo stesso Chivu nutre nei confronti di Stankovic junior dopo averlo visto crescere nel settore giovanile.

Dai numeri di Stankovic alla possibile plusvalenza

ASPETTO ECONOMICO. Una crescita che nel frattempo procede a gonfie vele, come testimoniato dalle prestazioni stagionali in Belgio dove fin qui da titolare ha collezionato 52 presenze e 9 gol, oltre a recitare da protagonista sul palcoscenico della Champions. In queste settimane inoltre il giocatore è più che mai concentrato sul finale di campionato, dove con il Bruges è in vetta ai playoff che assegneranno il titolo. Senz’altro l’aspetto economico in questa partita giocherà un aspetto rilevante perché l’Inter è pronta a privarsi del calciatore solo di fronte a un introito importante, con cui finanziare in parte la campagna estiva. Altrimenti Stankovic rimarrà a Milano per portare le sue qualità a centrocampo e giocarsi le proprie carte a livelli ancora più alti con la maglia interista.